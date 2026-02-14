Investita mentre attraversa: ferite non gravi, ma è caccia al furgone in fuga

È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, poco prima delle 14, in via Borgo Palazzo, all’altezza dell’incrocio con viale Pirovano, che conduce al cimitero monumentale. Ferita una donna di 58 anni, che stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il mezzo. L’impatto è stato violento: la donna è stata sbalzata in avanti di circa tre metri, finendo sull’asfalto davanti ad alcuni automobilisti di passaggio.

Immediato l’allarme al numero unico per le emergenze, il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Brusaporto, che hanno prestato le prime cure. La 58enne è rimasta sempre cosciente ed è stata poi trasportata in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII per le cure e gli accertamenti sanitari. Nonostante la dinamica dell’investimento abbia fatto temere il peggio, la donna non avrebbe riportato traumi particolarmente gravi. Al momento non risulta in pericolo di vita.