Cronaca / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026

Investita mentre attraversa: ferite non gravi, ma è caccia al furgone in fuga

L’INCIDENTE. È stata investita in via Borgo Palazzo a Bergamo sulle strisce pedonali da un furgone che poi si è dato alla fuga.

Monica Armeli
Monica Armeli
L’unità mobile incidenti della polizia locale di Bergamo
L’unità mobile incidenti della polizia locale di Bergamo

È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, poco prima delle 14, in via Borgo Palazzo, all’altezza dell’incrocio con viale Pirovano, che conduce al cimitero monumentale. Ferita una donna di 58 anni, che stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il mezzo. L’impatto è stato violento: la donna è stata sbalzata in avanti di circa tre metri, finendo sull’asfalto davanti ad alcuni automobilisti di passaggio.

Immediato l’allarme al numero unico per le emergenze, il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Brusaporto, che hanno prestato le prime cure. La 58enne è rimasta sempre cosciente ed è stata poi trasportata in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII per le cure e gli accertamenti sanitari. Nonostante la dinamica dell’investimento abbia fatto temere il peggio, la donna non avrebbe riportato traumi particolarmente gravi. Al momento non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bergamo: sono in corso le indagini per risalire al mezzo coinvolto e identificare il responsabile. Fondamentali potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il conducente del furgone, infatti, non si è fermato e si è allontanato subito dopo l’impatto, un gesto che potrebbe configurare il reato di omissione di soccorso.

