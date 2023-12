Investito da un’auto pirata in Brianza, grave 65enne bergamasco

Un 65enne originario di Bergamo è rimasto gravemente ferito domenica 3 dicembre in un incidente stradale a Verano Brianza. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo, che da diversi anni abita in Brianza, verso le 14 stava facendo una passeggiata con il cane: in via Comacina, è stato investito insieme all’animale da un’auto che si sarebbe allontanata dopo una breve sosta. Il cane, ferito, sarebbe riuscito a tornare a casa dopo circa un’ora: una parente del 65enne, temendo che fosse accaduto qualcosa, sarebbe andata a cercare l’uomo e lo avrebbe trovato a bordo strada. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza: il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda in «codice rosso». Indagano i carabinieri.