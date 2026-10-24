Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 24 Ottobre 2026

Isola, «stalking a un sacrestano»: 53enne a processo

IN TRIBUNALE. Nell’Isola Bergamasca avrebbe ottenuto 45mila euro per lucidare oggetti della chiesa. La presunta vittima in aula non riconosce l’imputato.

Lettura meno di un minuto.
Isola, «stalking a un sacrestano»: 53enne a processo

Avrebbe perseguitato un sacrestano per farsi consegnare gli oggetti della chiesa da lucidare dietro compenso. Secondo la ricostruzione dell’accusa, un 53enne avrebbe avanzato queste richieste insistentemente e in modo brusco, ottenendo gli oggetti e chiedendo poi un compenso di 30mila euro (divisi in due bonifici), successivi (è emerso in aula) al pagamento di 15mila euro in contanti consegnati sempre dalla vittima. Il 53enne avrebbe poi chiesto ulteriori lavori, reagendo in modo brusco davanti al no del sacrestano, che ha poi cercato di contattare ancora. I fatti, che hanno portato al processo per stalking a carico del 53enne, sarebbero stati commessi in un comune dell’Isola nel 2022.

Nella giornata di venerdì 23 ottobre la testimonianza in aula della presunta vittima. Che si era presentata ai carabinieri dopo che la banca aveva contattato il fratello segnalando i bonifici effettuati. La vittima aveva riconosciuto (sia allora che ieri in aula), nell’album che gli era stato fatto visionare, la fotografia dell’imputato, ma, vedendolo in aula, ha invece affermato che non si trattava dello stesso uomo. In udienza ha raccontato del timore che provava, non solo per i modi del 53enne che lo spingeva a consegnare nuovi oggetti per lucidarli, ma anche per sé e la famiglia. Oltre che la paura che, se non avesse pagato, non avrebbe riavuto gli oggetti e quindi anche la vergogna che il parroco venisse a sapere il tutto. Si tornerà in aula nel 2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Forze Ordine
Sociale
Carceri
Processo
Giustizia, Criminalità