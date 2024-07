K2, è partita la scalata. Solo tre giorni di sole per raggiungere la vetta

Tre giorni di tempo per provare ad arrivare fino agli 8.611 metri del K2, la seconda cima più alta del mondo. Settantadue ore di (annunciato) bel tempo per raggiungere l’obiettivo che si sono date un mese fa alla partenza da Malpensa. Da ieri e per tutto il fine settimana il vento e le tormente di neve che hanno caratterizzato finora la spedizione femminile sul K2 - organizzata dal Cai, Club alpino italiano, per celebrare il 70° anniversario della prima salita sulla seconda montagna più alta della Terra- dovrebbero concedere una breve tregua, consentendo a Federica Mingolla e Silvia Loreggian di tentare la scalata. Sono loro, al momento, le uniche due componenti della spedizione che proveranno a compiere l’impresa. Il loro tentativo è iniziato ieri pomeriggio alle 16 (ore italiane), con la partenza dal campo base a 5mila metri di quota in direzione del campo 2 (a 6.650 metri) dove hanno sostato un paio d’ore per poi salire a campo 3 (a 7.350 metri) e poi, dopo un’altra pausa a campo 4 (a 7.700 metri), posizionato sulla spalla del K2. Con loro sono partiti anche Marco Majori e Federico Secchi del progetto alpinistico «Ski in the Sky», che prevede anche la discesa dalla cima con gli sci. La partenza per la vetta dal campo 4 è prevista nella notte tra oggi e domani e – se tutto andrà come pianificato a tavolino –, Loreggian e Mingolla toccheranno gli 8.611 metri della vetta del K2 attorno alle 15 di domani. Insieme a loro da campo 4 salirà anche il portatore d’alta quota Ali Durani, che le aspetta con l’altro portatore Ali Nurani. Con Loreggian, Mingolla e Durani ci saranno anche i portatori Muhammad Nazir e Muhammad Abbas che partiranno da campo 3. Nurani invece, rimarrà a campo 4 ad attendere le alpiniste di ritorno dalla vetta per ogni evenienza o emergenza. Lunedì, ultimo giorno di bel tempo secondo le previsioni fornite dall’Aeronautica militare, è atteso il ritorno al campo base.