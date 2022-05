La carica dei 101 di tutte le razze e le età: in centro successo per la «Corri dog»

Grande successo nella mattinata di domenica 15 maggio in centro a Bergamo per l’ottava edizione della «Corri dog» . Una sorta di carica dei 101 aperta a tutti i cani di tutte le razze e di tutte le età. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Bergamo, con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Bergamo, in collaborazione con diverse realtà associative che gravitano nel mondo della cinofilia. La manifestazione, aperta alle 9 in piazza Libertà e conclusasi con le premiazioni intorno a mezzogiorno, è stata come sempre un’occasione per trascorrere una domenica mattina di primavera all’aria aperta con la famiglia e il proprio amico (ma anche amici) a quattro zampe . l pomeriggio dalle 14 esibizione delle scuole cinofile e in particolare saranno presenti gli addestratori dei futuri cani guida dei ciechi.