La carica dei 10mila fuorisede dell’Università di Bergamo

Numeri alla mano, l’ateneo orobico attrae, oltre ai giovani del territorio, anche chi vive al di fuori della provincia di Bergamo e una quota crescente di stranieri (in particolare non comunitari). L’incremento delle immatricolazioni, ormai in atto da alcuni anni, va di pari passo con l’aumento degli studenti fuorisede. Su 22mila iscritti circa diecimila arrivano da fuori provincia. All’anno accademico 2021/2022 risultavano iscritti 9.982 studenti non residenti nella Bergamasca. Un dato che si è andato consolidando nella storia più recente dell’ateneo e che cresce se si considerano le lauree magistrali, in particolare quelle interamente erogate in lingua inglese . La metà degli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica proviene infatti da fuori provincia, uno su cinque da fuori regione e il 12% arriva dall’estero.