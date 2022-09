La «Casa sull’albero», all’Immacolata una nuova ludoteca per i più piccoli

Quelle mura, tantissimi anni fa, ospitavano il Coro dell’Immacolata . In epoca più recente, fino alla fine degli anni Novanta, quel locale che si affaccia sul cortile era diventato la sede di una ludoteca. Poi la chiusura, il semi abbandono e l’idea – qualche settimana prima dello scoppio della pandemia – di riaprilo per i più piccoli. Nasce così il progetto «La Casa sull’albero» , lo spazio dedicato ai bambini fino ai 6 anni che inaugurerà domani 9 settembre all’ oratorio dell’Immacolata , che fa parte della parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna. «Mancava, in centro città, un luogo per le famiglie con bambini così piccoli – spiega il curato, don Nicola Brevi –. Abbiamo pensato così, insieme ad alcune di loro, di recuperare questo locale e di metterlo a disposizione per offrire al quartiere un’opportunità in più».