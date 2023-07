«La comunità in festa». A Fontana al via la sagra

«Gustare le nostre pietanze e stare insieme in serenità». È lo slogan della sagra della parrocchia di San Rocco confessore in Fontana sui Colli di Città Alta.

Si svolgerà nello spazio retrostante del santuario della Madonna della Castagna dalle 19 in ogni weekend, dal 21 luglio per concludersi martedì 15 agosto, Ferragosto e solennità dell’Assunta. Saranno proposti piatti della cucina tipica bergamasca. «È una festa da sempre molto sentita e un momento unificante — racconta il parroco don James Organisti —. È la festa estiva dell’intera comunità». Mercoledì 16 agosto nella chiesa parrocchiale si celebrerà anche la festa patronale di San Rocco con questo programma: alle 9,30 Confessioni; Messe alle 10 (solenne) e alle 17 (seguita dalla processione per via Fontana).