La Culla per la Vita accoglie Pietro. Per la mamma ci sono 10 giorni per tornare sui suoi passi

Il riserbo su informazioni e dettagli personali sul bambino è massimo, perché massima è la delicatezza del momento. La priorità, in caso di neonato affidato a una Culla per la Vita , è infatti quella di tutelare il benessere del bambino e la scelta presa dai genitori. Che, non è escluso, potrebbero avere un ripensamento. Sebbene una legge specifica che disciplini le Culle per la Vita in Italia non esista, le norme sullo Stato civile prevedono un tempo di 10 giorni dalla nascita per dichiarare un figlio all’anagrafe. Un arco temporale nel quale, di fatto, i genitori possono decidere o meno di riconoscere il proprio bambino. Il quadro normativo di riferimento è il Dpr 396 del 2000, la stessa legge che consente a tutte le donne anche il parto in ospedale nel completo anonimato.