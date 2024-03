La Curva Sud è al tetto. La partita dello stadio finirà entro l’estate

La copertura della Curva Sud del Gewiss Stadium è «quasi terminata». L’Atalanta lo ha così annunciato con un post social, e le fotografie sono lì a dimostrarlo: la «Morosini» ha praticamente il tetto per la sua interezza, con sagoma e colori ben definiti. Resta ovviamente ancora scoperto lo spicchio degli ex Distinti Sud adibito in questa stagione a Settore ospiti, e su cui si interverrà in maniera più decisa una volta finito il campionato. Il cantiere viaggia così come da programmi, con l’obiettivo di terminare l’intero progetto entro la fine dell’estate del 2024: il campionato 2024/2025 sarà così il primo con lo stadio completato, dopo gli interventi a blocchi attuati nel corso degli anni.

Il progetto di ristrutturazione dello stadio comprende anche la realizzazione del parcheggio interrato adiacente al settore e le diverse opere di urbanizzazione in favore del quartiere. I lavori per la nuova Curva Sud sono partiti il 5 giugno 2023 con la demolizione e la successiva ricostruzione della curva stessa, del Settore ospiti e dei Distinti Sud; il progetto comprende anche la realizzazione del parcheggio interrato adiacente al settore e le diverse opere di urbanizzazione in favore del quartiere previste dal piano attuativo. A ritmo decisamente spedito, via via ha preso forma lo scheletro della nuova Sud, prima con i gradoni (completati a cavallo tra settembre e ottobre), poi con gli elementi esterni e ora anche con la copertura, dal disegno sostanzialmente speculare alla Curva Nord (la nuova Pisani era stata inaugurata il 6 ottobre 2019). I tifosi possono tra l’altro seguire in tempo quasi reale l’avanzamento del cantiere di partita in partita, visto che l’Atalanta continua a giocare al Gewiss Stadium anche durante questa fase di lavoro (i lavori vengono ovviamente sospesi durante le partite).