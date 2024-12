La festa dell’Accademia della Guardia di Finanza: «Una città sentita come casa»

«Il 1° dicembre 1984 la Bandiera di Istituto dell’Accademia varcava la soglia della «vecchia» sede di via dello Statuto, scortata da tanti giovani cadetti, poi divenuti Ufficiali al servizio della Nazione. Bergamo è stata il teatro della loro formazione e di quella di tante successive generazioni di colleghi che ne custodiscono indelebili ricordi: molti vi sono ritornati in più occasioni, diversi sono giunti per gli eventi che oggi celebriamo, altri ancora leggeranno queste righe da lontano. Un sentimento, sono certo, accomunerà tutti loro: la nostalgia per una città sentita come «casa» e, in qualche modo, rimasta tale. Gli Ufficiali della Guardia di Finanza amano Bergamo e ne sono decisamente corrisposti. I bergamaschi, familiarizzando sempre più con il mondo «Accademia», ora la riconoscono come «propria».