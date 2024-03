La festa di Mezza Quaresima colora la città, sfila un gruppo no vax. Ecco tutti i vincitori - Foto

Un pomeriggio di festa, in città si parla di 30 mila persone arrivate a Bergamo, che è però finita con l’amaro in bocca: un gruppo iscritto da una fantomatica compagnia teatrale di Bianzano - ancora da verificare - ha sfilato con slogan no vax nello sconcerto di molti e dello stesso Ducato di Piazza Pontida che, durante la parata - si è dissociato.

La parata è partita alle 14 ed è terminata per le 16, per permettere alle Forze dell’ordine di gestire poi la parte organizzativa relativa alla partita Atalanta-Fiorentina in programma allo stadio di Bergamo alle 18 e poi successivamente cancellata.

La circolazione stradale è stata stravolta fin dalla mattinata per l’ammassamento dei carri in via Bonomelli e in via Bono. Entrambi gli eventi hanno richiamato in città 30 mila persone: raggiungere in auto il centro è stato complesso, soprattutto nelle ore pomeridiane e anche in serata è previsto un appesantimento del traffico nella zona circostante lo stadio.

«Il gruppo, di Bianzano, si è iscritto come compagnia teatrale e non avevamo idea delle sue intenzioni: abbiamo avvisato subito le forze dell’ordine» ha dichiarato Mario Morotti, duca di Piazza Pontida che si dissocia da quanto comunicato dal gruppo durante la manifestazione.

Ecco i carri della Sfilata del Ducato 2024 Qui trovate tutti i carri in concorso per la Sfilata di domenica 17 marzo. Bedolis

Il clima della festa, tra gruppo di amici e famiglie, si è oscurato a metà della manifestazione: sconcerto alla sfilata per un gruppo no vax, proprio alla vigilia del 18 marzo. «Il gruppo, di Bianzano, si è iscritto come compagnia teatrale e non avevamo idea delle sue intenzioni: abbiamo avvisato subito le forze dell’ordine» ha dichiarato Mario Morotti, duca di Piazza Pontida. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno identificato i partecipanti del gruppo no vax.

I vincitori

Ecco tutti i vincitori, divisi per categorie.

Categoria Gruppi

1° classifico Maschere di Rataplam, Bergamo

2° classificato Fantasia veneziana, Montegrotto Terme, in provincia di Padova

3° classificato Pota... Che potassio, Bergamo

Maschere di Rataplam Fantasia veneziana Pota... Che potassio

Categoria Carri

1° classificato Mulan, principessa d’Oriente, Casazza

2° classificato Sui Mari del Nord, Castelli Calepio

3° classificato, Cent’anni di cartoni, Gromlongo, frazione di Palazzago.

Mulan, principessa d’Oriente Sui Mari del Nord Cent’anni di cartoni

Premi speciali

Premio Fantasia, Gruppo carro Buon compleanno, Calusco d’Adda

Premio della giuria, gruppo carro Domini Ghotici della Proloco Castello di Godego, in provincia di Treviso.

Buon compleanno Domini Ghotici



Le vie interessate dalla chiusura

La manifestazione (premiazioni comprese) si è chiusa verso le 17.30. I carri sono partiti dal piazzale della stazione per percorrere viale Papa Giovanni, via Paleocapa, via Paglia, via Tiraboschi, largo Porta Nuova, piazza Matteotti, via XX Settembre, piazza Pontida e via Broseta. Le strade interessate dal passaggio della sfilata sono state chiuse al traffico dalle 12.30 al termine della manifestazione. Dalla mezzanotte e fino alle 19 è stato istituito il divieto di sosta in piazzale Marconi e lungo le vie Bono, Bonomelli, Papa Giovanni XXIII, Paleocapa, Paglia, Tiraboschi, Porta Nuova, Stoppani, piazza Matteotti, XX Settembre, largo Rezzara, piazza Pontida e Broseta (tra piazza Pontida e l’intersezione con le vie Nullo e Palma il Vecchio). L’Atb ha predisposto alcune modifiche al percorso (consultabili sul sito) con l’istituzione di fermate provvisorie sui percorsi delle linee 1, 5, 6 dalle ore 8 e fino le ore 19 alle quali vanno ad aggiungersi le linee 8, 9 e linea C dalle ore 12.30 alle ore 19.

Il percorso della sfilata e il programma

Domenica 17 marzo, quindi, la partenza della sfilata è stata alle 14. Si è iniziato con i carri ducali, il gonfalone e la fanfara, per poi celebrare il centenario con il ricordo dei dieci duchi. A seguire i gruppi e i carri provenienti da tutta la Bergamasca, ma anche da fuori provincia: Mantova, Belluno, anche dalla Sardegna.