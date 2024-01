La festa di Sant’Antonio abate: Messe, benedizioni e biligocc

Sant’Antonio abate era un eremita del deserto, vissuto in Egitto tra il 250 e il 356. Intorno alla sua festa si sono cementate tradizioni molto care alla gente. Fino a un passato recente, Sant’Antonio abate era invocato come protettore dei lavori dei campi, degli animali e contro le malattie, come l’herpes zoster, popolarmente noto come «fuoco di Sant’Antonio». Oggi il santo viene presentato come modello di preghiera e penitenza. Il suo culto fu introdotto a Bergamo nel XIV secolo dai frati Antoniani che officiavano questa chiesa, che era inglobata nell’ospedale cittadino di San Marco, demolito nel 1938. L’iconografia ritrae Sant’Antonio abate come eremita del deserto mentre medita le Sacre Scritture e più raramente, anche se astoricamente, in vesti episcopali seduto su un trono. Viene inoltre raffigurato anche con una fiamma nella mano, simbolo di sapienza, oppure con accanto un cinghiale o un maiale, che alludevano al demonio, oppure circondato dagli animali da cortile, fra cui l’immancabile porcellino.