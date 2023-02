La Fiera e i 900mila euro spariti: a processo Trigona e Cristini

Finiranno a processo per i 900mila euro che - per l’accusa - sarebbero spariti tra il 2006 e il 2019 dalle casse di Promoberg, la società che gestisce la Fiera di Bergamo. Si tratta dell’allora direttore Stefano Cristini, 57 anni; dell’allora segretario generale Luigi Trigona, 80; di Diego Locatelli, 49, all’epoca addetto alla cassa di Promoberg; e del commercialista Mauro Bagini, 84, ex presidente del collegio sindacale di Promoberg. I reati contestati a vario titolo vanno dal peculato alla truffa, dal favoreggiamento all’appropriazione indebita.