Banner Articolo pagamento
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025

La furia del Brembo: ricordo dell’alluvione del 1987 in Bergamasca - Foto e video

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Quarta puntata della rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. Questa volta la memoria va al pomeriggio del 18 luglio 1987 in cui la Valle Brembana visse ore che nessuno dei sopravvissuti ha mai dimenticato.

Elena Catalfamo
Elena Catalfamo
Vicecaposervizio
Le foto dell’alluvione del 1987 di Daniele Pedretti (www.valbrembanaweb.it)
Le foto dell’alluvione del 1987 di Daniele Pedretti (www.valbrembanaweb.it)

Un temporale di proporzioni eccezionali, innescato da giorni di piogge persistenti, trasformò il fiume Brembo in un torrente impazzito, capace di travolgere ponti, strade, case e persino vite umane. Quella giornata rimane una delle più drammatiche della storia recente bergamasca e, nel ricordo collettivo, viene spesso accostata all’alluvione della Valtellina, di cui rappresentò l’eco più devastante nel nostro territorio.

