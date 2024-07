La Giustizia al centro delle celebrazioni per Sant’Alessandro patrono - Il programma

La festa di Sant’Alessandro è un’occasione collettiva per celebrare valori universali che trascendono i confini della fede e diventano fondanti per il buon vivere della comunità. Dal 2014, l’Amministrazione comunale e la Diocesi di Bergamo hanno individuato ogni anno una virtù come tema di accompagnamento delle celebrazioni dedicate al nostro Santo Patrono. Dopo Misericordia, Gratitudine, Coraggio, Speranza, Umiltà, Fraternità, Compassione, Fiducia, Pace, Dialogo nell’anno della Cultura, il 2024 pone al centro la Giustizia.

La presentazione degli eventi a Palazzo Frizzoni nella mattinata del 31 luglio

Papa Francesco definisce la giustizia come «la virtù sociale per eccellenza, che cerca di regolare con equità i rapporti tra le persone», ponendo quotidianamente ciascuno di noi di fronte al difficile compito del discernimento del bene dal male. Costruire una città giusta impegna tutti, cittadini e amministratori, a riconoscere e limitare le dinamiche di sfruttamento, discriminazione, deprivazione ambientale ed esclusione civile e politica; celebrare il ruolo fondativo della giustizia significa adoperarsi per una città economicamente e socialmente equa, rispettosa dei diritti individuali, comuni a ogni cittadino, senza alcuna eccezione.

Come di consueto, al programma delle festa partecipano i protagonisti della cultura della città: Accademia Carrara e Gamec propongono percorsi di visita tematici dedicati alla giustizia; così come la Fondazione Adriano Bernareggi con le mostre all’ex Oratorio di San Lupo e al salone dell’ex Ateneo, oltre alle visite serali di Piazza Duomo; a Palazzo Frizzoni le aperture straordinarie; appuntamenti speciali anche alla Biblioteca Civica Angelo Mai, che aprirà i depositi di Casa Suardi e al Museo delle Storie, che aprirà la Sala dei Giuristi, antico luogo di amministrazione della giustizia. Anche Fondazione Mia aprirà la Basilica di Santa Maria Maggiore e il monastero di Astino, che accoglierà il concerto del Corpo musicale «Don Giovanni Valsecchi» di Sovere.

In continuità con Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, tra gli eventi di quest’anno c’è una sezione speciale «Sant’Alessandro Family Friendly» dedicata alle giovani generazioni con alcuni appuntamenti a cura del Museo del Burattino, della Fondazione Bernareggi, dell’associazione Arts.

Un cenno particolare meritano gli incontri proposti dalle parrocchie cittadine nei giorni che precedono il 26 agosto. Tre momenti di riflessione e preghiera che quest’anno si svolgono in contesti del tutto inediti: il Tribunale di Bergamo; l’Ex Convento del Galgario; l’Istituto delle Suore delle Poverelle. Il percorso terminerà, il 25 con il Cammino orante verso la Cattedrale e la preghiera insieme al Vescovo Francesco Beschi. Non possono mancare infine gli appuntamenti con la musica, lo spettacolo, quelli di aggregazione, realizzati grazie ad Abbm, Ducato di Piazza Pontida, Federazione Campanari Bergamaschi e Comap. Andiamo nel dettaglio.

Spettacolo in Cattedrale

Cuore del programma di Sant’Alessandro 2024 è Critone dialogo sul vivere secondo onestà e giustizia, spettacolo teatrale dal testo originale di Platone promosso dal Comune di Bergamo, assessorato alla Cultura in collaborazione con Ufficio pastorale della cultura della Diocesi di Bergamo (sabato 24 agosto, alle 21, Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo).

Critone dialogo sul vivere secondo onestà e giustizia, spettacolo teatrale dal testo originale di Platone Socrate attende la sua morte rinchiuso in una cella. Il suo amico e discepolo Critone si reca da lui per cercare di dissuaderlo dall’accettare la sentenza e convincerlo invece a fuggire da Atene. Socrate, però, ha già deciso: si sacrificherà per rimanere fedele alle leggi della Città, senza le quali la società precipiterebbe nel caos. Il dialogo assume così i toni di una grande riflessione sul concetto di giustizia. È giusto rispettare le leggi scritte, anche quando sono percepite in opposizione alla legge morale? Qual è la differenza fra crimine e reato? Quando, pur commettendo un reato, si compie un’azione moralmente valida? Traduzione di Giovanni Reale dal testo originale di Platone. La versione scenica originale è di Carlo Rivolta e Nuvola de Capua (a cui è affidata la regia). Evento a cura di Teatro de Gli Incamminati / deSidera Bergamo Festival. Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata su Eventbrite.

A seguire, sotto i portici del Palazzo della Ragione, piazza Vecchia, degustazione della torta di Sant’Alessandro e del vino Valcalepio. Il Comune di Bergamo, in collaborazione con la Fondazione Adriano Bernareggi e grazie alla preziosa disponibilità dell’Associazione Paolo Belli Onlus, invita i cittadini e le cittadine ad un momento conviviale, in cui gustare la tradizionale torta di Sant’Alessandro, realizzata dalla pasticceria Rota Biasetti, accompagnata da una selezione di vini, offerta dal Consorzio Tutela Valcalepio.

Riflessioni religiose

Un itinerario scandito da dialoghi e riflessioni centrati sul tema della giustizia in contesti dalla forte valenza sociale. Si parte martedì 20 agosto alle 17 presso il Tribunale di Bergamo, con l’incontro dal titolo «Amate la giustizia, voi giudici della terra» (Sap 1,1) La giustizia amministrata e offerta nei tribunali. In dialogo con Vittorio Masia, già presidente del Tribunale di Brescia, e Paolo Gamba, avvocato e referente per Bergamo del centro Studi Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia e dichiarato beato come martire della giustizia e della fede.

A seguire, mercoledì 21 agosto, alle 20.45, presso l’Ex Convento del Galgario «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei» (Mt 5, 20) Quando la giustizia diventa carità, in dialogo con don Roberto Trussardi, direttore di Caritas Bergamasca e con fra Andrea Poerio, responsabile della Mensa dei Poveri dei Frati Cappuccini di Bergamo. Infine, giovedì 22 agosto alle 20.45, all’ Istituto delle Suore delle Poverelle, «Non c’è pace senza giustizia. Non c’è giustizia senza perdono» (Giovanni Paolo II) La fraternità ferita: colpa, pena, perdono un confronto con Suor Margherita Gamba delle Suore delle Poverelle, responsabile di Casa Samaria e con don Dario Acquaroli, responsabile della Comunità don Lorenzo Milani di Sorisole.

Infine, domenica 25 agosto, alle 19.30, nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, «Servire il Signore in santità e giustizia per tutti i nostri giorni» (Lc 1,74-75) Cammino orante verso la Cattedrale. Un itinerario di meditazione che unisce due luoghi dedicati alla memoria del martire Alessandro e che fa tappa al Monastero San Benedetto, alla chiesa della Madonna del Giglio e nella Basilica di Santa Maria Maggiore per concludersi con un momento di incontro e preghiera insieme al Vescovo Francesco in Cattedrale.

Celebrazioni religiose

Le celebrazioni religiose seguiranno il seguente calendario:

- lunedì 26 agosto alle 10.30 presso la Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo Messa presieduta dal vescovo Francesco Beschi con la partecipazione della Cappella Musicale del Duomo di Bergamo;

- alle 17 Vespri solenni presieduti dal Vescovo con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale e della Cappella Musicale del Duomo di Bergamo;

- sempre lunedì 26 agosto alle 18.30 presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna Messa presieduta dal Vescovo con la partecipazione del Coro dell’Immacolata.

Arte e patrimonio da scoprire

Davvero ricco il palinsesto di iniziative in ambito culturale e artistico. A cura della Fondazione Bernareggi, da venerdì 23 a lunedì 26 agosto (ven-sab h 16-21 / dom-lun h 10-13, 16-20) presso l’Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti, «A passo d’uomo. Nuove incursioni urbane», la mostra di Geometric Bang insieme ai ragazzi e alle ragazze di Monterosso e Valtesse San Colombano e alle donne di Casa Samaria. Giunto alla sua quarta edizione, Art Together Now è un progetto di animazione urbana che coinvolge adolescenti e giovani dei quartieri della città in un processo di co-creazione artistica. Insieme allo street artist Geometric bang i ragazzi hanno realizzato 10 stendardi: come gli antichi vessilli che ornavano le sale dei castelli narravano le gesta degli eroi, le grandi bandiere esposte, raccontano la città vissuta a passo d’uomo. Il Progetto realizzato con il contributo del Comune di Bergamo - Assessorato alla Cultura.

La Fondazione ha curato anche: domenica 25 agosto alle 21, Piazza Duomo by night: Cattedrale, Museo della Cattedrale, Battistero. Un itinerario di visita per scoprire, in un’unica occasione, i luoghi che hanno dato vita alla storia della Chiesa di Bergamo; lunedì 26 agosto dalle 10 alle 13, e dalle 14 alle 19, apertura straordinaria del Museo della Cattedrale, con visita tra i tesori archeologici e liturgici del Museo; martedì 27 agosto 16 al Museo della Cattedrale, Visti da vicino: l’urna di Sant’Alessandro e i dipinti dell’abside della Cattedrale una visita delle sacrestie della Cattedrale durante la quale sarà possibile vedere da vicino anche l’urna d’argento e cristallo che viene esposta solo nei giorni della Festa del Santo.

Infine, all’Ex Oratorio di San Lupo, tre appuntamenti realizzati dalla Fondazione Bernareggi: da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre (mer-gio-ven h 16-20 / sab-dom h 10-13, 16-20) uno speciale allestimento, intitolato «Artisti, amici, superstar», che propone opere selezionate degli artisti che qui hanno esposto negli ultimi anni. Durante gli orari di apertura sarà possibile partecipare a visite condotte dai giovani del Le Vie del Sacro; mercoledì 28 agosto, Opere di riconciliazione. Quando l’arte incontra la giustizia. Come può l’arte dare sostegno ai percorsi di giustizia? La mostra “Artisti, Amici, Superstar”, è diventata un laboratorio inedito in cui attivare sia incontri di giustizia riparativa, a cura dei mediatori umanistici di Bergamo, sia un percorso di messa alla prova per minori colpevoli di reati. Ne parlerà Giovanna Brambilla, ideatrice del progetto, insieme a Francesco Pandolfi, educatore, e Lorenza Pulinetti, mediatrice penale, testimoni e protagonisti di quanto è accaduto. E, venerdì 30 agosto, alle 19, evento di chiusura della mostra “Artisti, Amici, Superstar” alla presenza degli artisti e dei curatori. Performance del duo L+R: Adelio Leoni e Roger Rota, chitarra e sax.

L’Accademia Carrara propone, venerdì 23 agosto alle 20.30, «Dialoghi sulla giustizia». Fare comunità in museo, un percorso per esplorare il tema della giustizia, in cui i partecipanti sono invitati al dialogo, alla costruzione di significati condivisi avvicinandosi alle opere per osservarle e instaurare con esse una relazione. Se la giustizia è la virtù sociale per eccellenza, che cerca di regolare con equità i rapporti tra gli individui, «Dialoghi sulla giustizia» è il contributo che il museo offre alla costruzione di legami tra le persone, in una riflessione collettiva e partecipativa.

Alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, lunedì 26 agosto sarà possibile partecipare alla visita per scoprire l’installazione site-specific ideata dalla celebre artista inglese Sonia Boyce per la Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione che, attraverso il canto, riflette sui temi della cura e della condivisione.

Molti gli appuntamenti a cura della Mia Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo: domenica 25 agosto, alle 21, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, XXX Rassegna «L’organo della Basilica». La Basilica di Santa Maria Maggiore è dotata di un monumentale organo Vegezzi - Bossi, composto da 5152 canne. Da trent’anni nel mese di agosto viene organizzata una rassegna organistica a cui partecipano maestri attivi in ambito internazionale. Domenica 25 agosto viene proposto il concerto del Maestro Luigi Ricco con musiche di J.S. Bach, A. Ritter, J. Brahms, J.G. Rheinberger, G.W. Zaramella, H.A. Stamm.

Sempre il 25 agosto, dalle 21.00 alle 23, apertura straordinaria della Basilica di Santa Maria Maggiore con visita alle tarsie del coro ligneo di Lorenzo Lotto e Giovan Francesco Capoferri. L’opera, dopo un importante restauro che le ha restituito splendore, potrà essere ammirata durante due visite guidate.

Ad Astino, invece, lunedì 26 agosto, dalle 18 alle 22, apertura straordinaria della mostra fotografica «Gabriele basilico. ambiente urbano, 1970-1980», uno tra i maggiori maestri della fotografia italiana. Mentre, alle 21, concerto di Sant’Alessandro ad Astino, evento di punta della rassegna concertistica con la partecipazione del Corpo Musicale «Don Giovanni Valsecchi» di Sovere, diretto da Anna Lisa Ziliani.

Lunedì 26 agosto, dalle 9 alle 17.30 porte aperte in Casa Suardi. La Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici del Comune di Bergamo offre l’opportunità di visitare il Palazzo degli Archivi storici accompagnati dal personale della Biblioteca civica Angelo Mai e degli Archivi storici di casa Suardi. Il pubblico avrà modo di visitare la mostra di documenti sul tema della giustizia allestita negli spazi espositivi del primo piano e nei depositi del secondo piano secondo normalmente non visitabili dal pubblico e che nei secoli passati hanno ospitato gli uffici del «Giudice alla Ragione» (il Tribunale civile) e del «Giudice al Maleficio» (il Tribunale penale).

Il Museo delle storie di Bergamo, sempre lunedì 26 agosto, dalle 14 alle 21, propone Apertura speciale di Campanone, Palazzo del Podestà e Museo del Cinquecento, un viaggio tra prestigiosi palazzi e antichi conventi, per scoprire le storie di nobili famiglie in lotta per il potere, ambiziosi mercanti in cerca di fortuna, grandi condottieri al servizio della Repubblica di Venezia. L’ingresso include la salita al Campanone che con i suoi 52,76 metri di altezza offre una vista panoramica straordinaria sulla città antica.

E, alle 21, «Giustizia dall’alto». Visita alle stanze del potere nel Rinascimento. Palazzo del podestà apre le sue porte per un suggestivo viaggio nel luogo in cui leggi umane e giustizia divina si incontravano: un inedito percorso dalla splendida sala dei giuristi, aperta al pubblico in occasione dei festeggiamenti di Sant’Alessandro, sino alla cima del Campanone con i suoi famosissimi cento rintocchi.

La Presidenza del Consiglio comunale, lunedì 26 agosto dalle 16 ha organizzato Porte aperte a Palazzo Frizzoni, la consueta visita alla scoperta della storia di Palazzo Frizzoni a cura del professor Giovanni Carullo. La Casa comunale apre le sue porte dando la possibilità di visitare alcuni degli ambienti più significativi del palazzo come il corridoio dei Cardinali, la sala Specchi, gli uffici di rappresentanza del sindaco e l’aula consiliare.

Infine, domenica 1° settembre, alle 21, presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, lo spettacolo Il lungo viaggio della regina di Saba, spettacolo a cura di deSidera Bergamo Festival. Di Luca Doninelli. Con Laura Marinoni. Produzione Teatro de Gli Incamminati. Tratto dal «Primo libro dei Re», dalla «Legenda Aurea» e dal testo sacro etiope «Kebra Nagast», è il racconto in prima persona di uno dei personaggi più misteriosi della storia: la Regina di Saba.

Sant’Alessandro per le famiglie

Sulla scia del successo del programma dedicato alle giovani generazioni realizzato durante l’Anno della Capitale, anche per Sant’Alessandro 2024 è nata una programmazione dedicata. Venerdì 23 e sabato 24 agosto, alle 16.30, Visite animate al Museo del burattino con Gabriele Codognola. A cura della Fondazione Ravasio - Museo del Burattino Ets (Dai 3 anni). Le visite animate al Museo del Burattino sono rivolte al pubblico dei più piccoli e alle famiglie per permettere a tutti la familiarizzazione con il patrimonio del Teatro dei Burattini tramite un approccio ludico e teatrale. Il pubblico, guidato dal giovane burattinaio Gabriele Codognola, visiterà il Museo conoscendo le maschere e i personaggi.

La visita con le torce al Museo della Cattedrale in Città Alta Venerdì 23 agosto, alle 20.30, presso il Monastero di Astino, Circo Bazzoni a cura di Ambaradan. Rassegna I Teatri dei Bambini - Associazione Arts in collaborazione con Eccentrici (Dai 3 anni). «Circo Bazzoni, poche pretese, tante illusioni!» Aristide Bazzoni è arrivato in città con tutta la troupe per presentare il suo spettacolo, un bislacco caravanserraglio di acrobazie e giocolerie. Prima dello spettacolo picnic libero all’Orto Botanico.

Martedì 27 agosto, alle 10.30 presso il Museo della Cattedrale, Il museo della Cattedrale a lume di torcia a cura di Fondazione Adriano Bernareggi (Dai 6 anni). Nel cuore di Città Alta, resti di età romana e medievale offrono una prospettiva unica in cui potersi immergere, per immaginare un tempo passato e osservare la stratificazione millenaria della Città. Con alla mano solamente una torcia, come giovanissimi archeologici, i bambini rivivranno le emozioni di uno straordinario recupero archeologico.

Mercoledì 28 agosto, alle 20.30, presso il Monastero di Astino, Gallo cristallo a cura di Teatro Prova. Rassegna I Teatri dei Bambini - Associazione Arts (Dai 3 anni). Tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino, questa è la storia del Gallo Cristallo che, andando in giro per il mondo, incontra diversi personaggi che prendono vita grazie all’uso del colore, delle mani e dell’arte pittorica. Prima degli spettacoli picnic libero all’Orto Botanico.

Musica e folclore

Domenica 25 agosto, dalle 15.30 alle 17.45, la presidenza del Consiglio comunale e la Federazione Campanari Bergamaschi in collaborazione con l’Ufficio di Musica Sacra della Curia Diocesana offrono al pubblico il quindicesimo concerto di campane per Sant’Alessandro, un appuntamento alla riscoperta dell’antica tradizione del suono manuale dei bronzi. I campanili della Città saranno impegnati in un dialogo sonoro a partire dal centro di Città Alta, salendo sui colli, da San Vigilio e Castagneta, sino a giungere alle torri campanarie di Città Bassa.

Dal 23 al 26 agosto, dalle 9 alle 24, torna sul Sentierone con le sue bancarelle la Fiera di Sant’Alessandro, a cura di Comap.

Il 23 agosto alle 20.45 in Piazza Vecchia il Ducato di Piazza Pontida organizza la sfilata dei gruppi presenti al 40° Festival Internazionale del Folclore provenienti da Albania, Francia, Messico e Ukraina. Il 25 agosto alle 16 si terrà, sempre in piazza Vecchia, la sfilata in costume dei gruppi folk.