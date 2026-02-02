Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 02 Febbraio 2026
La «Luna piena della neve» illumina anche i cieli di Bergamo
LA NATURA. Il plenilunio di febbraio visibile in Bergamasca nella tarda serata di domenica 1 febbraio: spettacolo suggestivo osservabile anche a occhio nudo.
Per appassionati di astronomia e semplici curiosi, nella tarda serata di domenica 1 febbraio i cieli hanno regalato uno spettacolo particolarmente suggestivo. Si è infatti verificato il plenilunio di febbraio, noto anche come «Luna piena della neve», che ha raggiunto il suo momento di massima illuminazione intorno all’una risultando ben visibile anche a Bergamo e in tutta la provincia.
Il nome di questo plenilunio affonda le sue radici in antiche tradizioni culturali e naturali: diversi popoli, tra cui le tribù native del Nord America, erano soliti associare le fasi lunari ai cicli stagionali. Da qui la denominazione «Luna della neve», legata alle abbondanti nevicate tipiche di questo periodo dell’anno.
Il nostro satellite è apparso particolarmente luminoso già dal tramonto, offrendo uno spettacolo affascinante e facilmente osservabile anche a occhio nudo, perfino nei centri urbani. Per chi non fosse riuscito ad ammirarla domenica sera, la Luna piena sarà visibile anche nella serata di lunedì 2 febbraio.
