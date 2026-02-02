Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 02 Febbraio 2026

La «Luna piena della neve» illumina anche i cieli di Bergamo

LA NATURA. Il plenilunio di febbraio visibile in Bergamasca nella tarda serata di domenica 1 febbraio: spettacolo suggestivo osservabile anche a occhio nudo.

La luna piena della neve immortalata dal nostro lettore Costanzo Spizzi nella notte tra domenica e lunedì 2 febbraio
La luna piena della neve immortalata dal nostro lettore Costanzo Spizzi nella notte tra domenica e lunedì 2 febbraio

Per appassionati di astronomia e semplici curiosi, nella tarda serata di domenica 1 febbraio i cieli hanno regalato uno spettacolo particolarmente suggestivo. Si è infatti verificato il plenilunio di febbraio, noto anche come «Luna piena della neve», che ha raggiunto il suo momento di massima illuminazione intorno all’una risultando ben visibile anche a Bergamo e in tutta la provincia.

Il nome di questo plenilunio affonda le sue radici in antiche tradizioni culturali e naturali: diversi popoli, tra cui le tribù native del Nord America, erano soliti associare le fasi lunari ai cicli stagionali. Da qui la denominazione «Luna della neve», legata alle abbondanti nevicate tipiche di questo periodo dell’anno.

Il nostro satellite è apparso particolarmente luminoso già dal tramonto, offrendo uno spettacolo affascinante e facilmente osservabile anche a occhio nudo, perfino nei centri urbani. Per chi non fosse riuscito ad ammirarla domenica sera, la Luna piena sarà visibile anche nella serata di lunedì 2 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Scienza, Tecnologia
Climatologia, Meteorologia
Storie, Curiosità
Animali
piante
Ambiente
natura