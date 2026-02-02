La «Luna piena della neve» illumina anche i cieli di Bergamo

Per appassionati di astronomia e semplici curiosi, nella tarda serata di domenica 1 febbraio i cieli hanno regalato uno spettacolo particolarmente suggestivo. Si è infatti verificato il plenilunio di febbraio, noto anche come «Luna piena della neve», che ha raggiunto il suo momento di massima illuminazione intorno all’una risultando ben visibile anche a Bergamo e in tutta la provincia.