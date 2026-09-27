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Cronaca / Bergamo Città Domenica 27 Settembre 2026

La Marcia della Pace a Bergamo - Il programma della giornata, le foto

LA MANIFESTAZIONE. Al Giardino della Pace di via per Orio è partita domenica 27 settembre la Marcia per la Pace, con l’innesto della marcia proveniente da Albino al Piazzale Alpini.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
La Marcia della Pace a Bergamo - Il programma della giornata, le foto
La grande bandiera della pace a Porta Sant’Agostino
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Una giornata importante che ha come culmine il ritrovo in Piazzale Sant’Agostino, dove sono in programma gli interventi istituzionali del Comune di Bergamo, dell’Università degli studi di Bergamo, del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, del Coordinamento Provinciale e della società civile.

La Marcia della Pace a Bergamo - Il programma della giornata, le foto
L’arrivo della Marcia della Pace in Città Alta
(Foto di Bedolis)
La Marcia della Pace a Bergamo - Il programma della giornata, le foto
L’arrivo della Marcia della Pace in Città Alta
(Foto di Bedolis)

Domenica è anche una delle tappe del Giro d’Italia per la Pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Localiper la Pace e i Diritti Umani e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, con l’adesione del Coordinamento Provinciale Bergamasco e della Rete Bergamasca per la Pace e il Disarmo. Il Giro attraversa l’Italia in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dei 40 anni dalla costituzione del Coordinamento Nazionale. Simbolo del percorso è la Lampada della Pace, che accompagna un cammino pensato per trasformare le città coinvolte in altrettanti “Cantieri di Pace”. A Bergamo il Giro coinvolge istituzioni, università, scuole, associazioni e società civile.

La Marcia della Pace a Bergamo - Il programma della giornata, le foto
Verso Città Alta
(Foto di Bedolis)
La Marcia della Pace a Bergamo - Il programma della giornata, le foto
Verso Città Alta
(Foto di Bedolis)

La ricorrenza

La Marcia della Pace è quindi la tappa locale di un «Giro d’Italia della Pace» organizzato nella ricorrenza dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, dell’80° della nascita della Repubblica Italiana e dei 40 anni della costituzione del Coordinamento nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti umani.

Dopo il pranzo al sacco sul pratone della Fara, il programma prosegue dalle 14 negli spazi universitari di Sant’Agostino con eventi, attività, laboratori, testimonianze, mostre e momenti di riflessione dedicati alla pace e alla convivenza.

Il collegamento con il Cardinale Pizzaballa

In particolare, dalle 16 alle 17.30 l’Aula 8 ospiterà una tavola rotonda sul tema «Religione e dialogo interreligioso nella costruzione della pace». L’incontro è promosso dall’Issr – Istituto superiore di Scienze religiose di Bergamo, dall’Ufficio diocesano per il Dialogo interreligioso, diretto da don Massimo Rizzi, e dal Dipartimento universitario di Scienze umane e sociali. Interverrà da remoto il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini; prenderanno inoltre la parola don Giovanni Gusmini, direttore dell’Issr, don Rizzi, don Ezio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, Giuseppe Scaratti, direttore del dipartimento di Scienze umane e sociali di UniBg, insieme ai membri di diverse comunità religiose (Satwinder Singh per quella sikh, Usama El Santawi per quella islamica, Rajaby Alaedin per i Bahá’í, nonché i rappresentanti del Centro buddhista tibetano di Villa d’Almè).

«Si sottolinea spesso, giustamente, come le numerose manifestazioni di fanatismo e intolleranza oggi in atto nel mondo non vadano direttamente imputate alle religioni in quanto tali - afferma don Massimo Rizzi –: ad alimentare la violenza è un ricorso strumentale all’elemento religioso. Tuttavia, è necessario che gli appartenenti alle diverse comunità di fede siano ben consapevoli di tale rischio; che assumano una posizione netta, anche a livello locale, per prevenire derive di questo tipo». Alle 17,45, nell’Aula Magna di Sant’Agostino, concerto-conferenza “Pace e guerra”, seguito alle 19,15 dalla conclusione della giornata e dai saluti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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