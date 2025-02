«La mia sfida: cento maratone contro il bullismo»

Marco Matteazzi, 24 anni, di Altavilla Vicentina, venerdì 14 febbraio è partito per un lungo viaggio in tutta Italia con una missione ben precisa: dire basta al bullismo. Un’impresa da campioni, per sensibilizzare il Paese sull’importanza di fare prevenzione, che sabato 22 febbraio lo ha portato per la nona tappa a Bergamo dove, al parco della Trucca, ha percorso i 42 chilometri accompagnato da molti ragazzi bergamaschi che hanno deciso di unirsi alla sua campagna sociale in stile «Forrest Gump». In molti lo hanno trovato sui social, dove nelle scorse settimane Marco ha lanciato l’iniziativa, e hanno voluto dare una testimonianza concreta della loro adesione correndo insieme.