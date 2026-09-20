La Millegradini scalda i motori: oggi la grande camminata collettiva - Mandaci la tua foto

Dopo l’assaggio di sabato 19, la «Millegradini» entra oggi - domenica 20 - nel vivo con la grande camminata di gruppo. Alle 9, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo in piazzetta Don Spada, prenderà il via la seconda giornata della 16ª edizione, dopo un sabato che ha portato centinaia di persone tra le strade della città e nei circa 70 luoghi della cultura aderenti all’iniziativa. Le maglie viola hanno attraversato il centro e raggiunto Città Alta, accompagnando visite, corse e iniziative per grandi e piccoli.

La giornata di sabato ha infatti avuto un programma articolato. Sul Sentierone, circa 60 bambini hanno partecipato alla «Millegradini for Kids», trasformando il centro cittadino in un circuito di gara. Un appuntamento pensato per i più piccoli che ha visto famiglie e bambini seguire la corsa e partecipare alla giornata dedicata allo sport. In serata, invece, sono stati oltre 300 gli atleti che hanno preso parte alle competizioni organizzate da Runners Bergamo e Csi, con partenza davanti al Teatro Donizetti.

I luoghi della cultura

Nel mezzo, per tutta la giornata, il pubblico ha potuto visitare i luoghi della cultura inseriti nel circuito, costruendo itinerari diversi tra centro e Città Alta. La formula della manifestazione ha permesso di scegliere le tappe da raggiungere e di alternare la camminata alle visite. Tra le destinazioni più apprezzate la Biblioteca civica Angelo Mai, Palazzo Frizzoni, la Torre dei Caduti, il Teatro Sociale e, in generale, chiese e musei, tra cui il Bernareggi con la splendida Aula Picta inaugurata da pochi giorni. Quattro, invece, le novità di questa edizione. Il pubblico ha infatti potuto ammirare la chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, la Casa dell’Arciprete in Città Alta e il Museo Matris Domini con i suoi affreschi dal grande valore storico e artistico. Il Tempio dei Caduti a Sudorno, quarta e ultima novità, sarà visitabile oggi.

La camminata

La presenza dei partecipanti è stata distribuita per tutta la giornata nei diversi punti della città. Domenica 20 settembre il programma si concentrerà sulla camminata. Oltre al percorso turistico di 12 chilometri e a quello amatoriale di 16 chilometri, ci sarà anche la «Zerogradini», un itinerario accessibile e privo di barriere architettoniche. Lungo il tracciato saranno presenti oltre 50 realtà del territorio, tra associazioni, cooperative sociali, enti e gruppi impegnati sui temi dell’inclusione. I partecipanti potranno così conoscere attività e progetti che operano sul territorio. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Iscrizioni ancora aperte