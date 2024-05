La onlus conGiulia premia gli studenti vincitori del concorso letterario

Il ricordo passa anche da uno scritto, da un racconto, da una poesia, da un disegno, da un’opera. È lo spirito di «La magia del gruppo: quando lo spirito di squadra include, moltiplica le forze e valorizza i talenti», la nona edizione del concorso artistico-letterario promosso dall’associazione conGiulia dedicata alla memoria di Giulia Gabrieli, giovane bergamasca la cui vita si è spenta per malattia nel 2011, a soli 14 anni, e per la quale è in corso il processo di beatificazione. La premiazione si terrà venerdì, dalle 9, sul canale YouTube dell’associazione.