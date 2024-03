«La preghiera di intercessione è stare in mezzo alle persone così come faceva Cristo» - Foto e video

Monsignor Beschi ha voluto rinnovare anche l’appello alla solidarietà con l’accoglienza diffusa verso chi in questi ultimi tempi è giunto da zone di guerra nel mondo e dalla Striscia di Gaza. Le offerte dei sacerdoti raccolte durante la Messa saranno destinate al Patriarca di Gerusalemme, il cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa per i bisogni delle famiglie cristiane di quella terra.«Abbiamo pronunciato una promessa di preghiera davanti a Dio e al popolo – ha detto il Vescovo nell’omelia –. La promessa umana è impegnativa perché nasce da una scelta, da una libertà, da una responsabilità personale. La promessa umana è parola che nasce dal cuore e genera futuro».

Il vescovo durante la Messa di giovedì mattina

(Foto di Yuri Colleoni)

Nell’omelia ha dedicato uno spazio di riflessione alla preghiera di intercessione, indicandola come elemento caratterizzante della missione sacerdotale.«Noi facciamo memoria di Dio al popolo e memoria del popolo a Dio. La preghiera di intercessione è stare in mezzo alle persone così come faceva Cristo. Intercedere è pregare allargando le braccia per avvicinare l’uomo a Dio, Dio agli uomini e gli uomini tra loro».