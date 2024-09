La scuola tra ricordi ed emozioni. E c’è chi sente le «farfalle nello stomaco»

Ma per alcuni la mente va più avanti e si tratteggiano i profili del primo giorno delle superiori. C’è però un comun denominatore: l’ emozione della prima volta, di conoscere ciò che non si conosce e affrontare nuove avventure. C’è anche una piccola e giusta dose di agitazione. Quelle “farfalle nello stomaco” che non possono mancare nelle tante prime volte della vita. Per alcuni la scuola è solo un ricordo.

Per altri, invece, è quotidianità. Come per le dirigenti scolastiche Veronica Migani dell’ Istituto professionale Pesenti di Bergamo, Donatella Piccirilli preside dell’ Istituto Comprensivo I Mille della città e la dirigente del Liceo cittadino Falcone, Gloria Farisé. Anche loro raccontano il loro primo giorno di scuola di tanti anni fa e danno qualche consiglio su cosa non può mancare nella cartella. Penna e diario, senz’ altro. Ma anche tanto entusiasmo e sicurezza in sé stessi.