La StraWoman fa il pienone, oltre 6 mila maglie rosa colorano la città - Foto e video

Oltre seimila persone, un «fiume rosa» che ha colorato Bergamo nella serata di sabato 18 giugno. Per il 12°anno consecutivo è infatti tornata nella nostra città la StraWoman, corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta a tutti. Nata nel 2011, la manifestazione è oggi tra i più divertenti tour itineranti «al femminile» di tutta Italia, all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione alla salute. Runners di tutte le età si sono dati appuntamento in centro e hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale muovendosi al grido di «We Run The World!». La camminata (due i percorsi disponibili, da 5 e da 10 km) è partita alle 21 dallo «Sportpiù StraWoman Humanitas Village» allestito sul Sentierone, per poi dirigersi verso il centro storico di Città Alta, passando per le Mura Venete, Patrimonio Unesco e protagoniste dell’inconfondibile skyline di Bergamo. Ad attenere i partecipanti all’arrivo, sempre sul Sentierone, un rinfresco e la medaglia di partecipazione.