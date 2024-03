La Veglia con il Vescovo in Cattedrale: «In un mondo diviso è la fraternità la vita nuova dell’umanità»

È iniziata con la benedizione del fuoco la Veglia pasquale, sabato sera, in Cattedrale. Al braciere, posto a causa della pioggia davanti al portone centrale, il Vescovo Francesco ha attinto la fiamma che ha acceso il Cero pasquale, segno della luce di Cristo risorto che squarcia l’oscurità. La Cattedrale buia ha accolto l’ingresso del Cero e le navate si sono progressivamente illuminate, così come le piccole candele nelle mani dell’assemblea presente.

La Veglia in Cattedrale

(Foto di Colleoni)

«La presenza di tre catecumeni in mezzo a noi è un dono – ha detto monsignor Beschi nell’omelia – perché vedendo loro siamo riportati al dono del Battesimo che abbiamo ricevuto e di cui dimentichiamo spesso il valore nella nostra vita». Ha spiegato come il dono pasquale della Risurrezione dalla morte rappresenti «il dono della vita nuova per l’umanità in cui la caratteristica fondamentale è la fraternità». Ha richiamato la missione di ciascun cristiano ad essere testimone di questo dono. «In un mondo diviso, abitato da un’ostilità dominante, dove l’altro è visto come pericolo e nemico, noi possiamo essere portatori della grazia di una vita nuova, ogni giorno, con i nostri gesti, i nostri sguardi, i nostri sentimenti».