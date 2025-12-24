L’aeroporto e gli effetti sulla salute. Parte lo studio, coinvolti 17 Comuni

Un altro step. Il monitoraggio delle ricadute dell’aeroporto di Orio al Serio sulla salute di chi vive in quell’area aggiunge un ulteriore tassello: dal 2 gennaio scatta la nuova indagine «EpiDinamiche». Si tratta di uno studio a partecipazione volontaria e strutturato su più fasi, commissionato da Sacbo all’Ats (che lo realizza in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca): sotto la lente ci saranno alcuni parametri della salute, in particolare quelli legati alla pressione arteriosa.

Il perimetro dello studio: 17 Comuni

Il perimetro teorico dell’approfondimento copre una vasta area della Bergamasca, toccando 17 Comuni dove vivono complessivamente circa 190mila persone. La prima parte di «EpiDinamiche» consisterà nella compilazione di un questionario online anonimo, destinato ai cittadini maggiorenni che da almeno cinque anni risiedono nei Comuni di Azzano San Paolo, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Costa di Mezzate, Dalmine, Grassobbio, Lallio, Levate, Orio al Serio, Seriate, Stezzano, Treviolo, Zanica e nelle aree del comune di Bergamo con Cap 24125 (Boccaleone, Borgo Palazzo-Alle Valli, Celadina), 24126 (Campagnola, Carnovali, Colognola) o 24127 (Grumello al Piano, Malpensata, San Tomaso, Villaggio degli Sposi).

Si tratta dello spicchio orobico su cui insiste il sedime dell’aerostazione e che è attraversato dalle principali rotte di atterraggio o decollo. Il questionario sarà disponibile dal 2 gennaio su un’apposita pagina del sito dell’Ats (https://www.ats-bg.it) e sui social, nei Comuni interessati e in una serie di farmacie aderenti. Il «test» permetterà di fornire informazioni di carattere epidemiologico-sanitario: chi tra i rispondenti rientrerà all’interno dei parametri definiti dal protocollo scientifico riceverà poi l’invito a recarsi in farmacia per la misurazione gratuita della pressione arteriosa, «componente essenziale dell’ultima fase dell’indagine epidemiologica». «I risultati – spiega l’Ats in una nota – contribuiranno ad aggiornare le conoscenze sullo stato di salute della popolazione residente e a supportare le istituzioni nelle future politiche di tutela della salute pubblica».

A ottobre 2023 era stata sottoscritta una convenzione della durata di 24 mesi tra Sacbo e l’Ats, richiesta anche nell’ambito dei decreti Via (la valutazione di impatto ambientale) e Vas (la valutazione ambientale strategica) e finalizzata all’osservazione epidemiologica. Già alla fine di novembre di quell’anno era stata presentata una prima relazione basata sugli (allora) ultimi dati consolidati (cioè di dicembre 2022). Uno studio, quello, che aveva comparato alcuni indicatori di sanità pubblica (ospedalizzazioni, incidenza tumorale, mortalità, consumo di farmaci) della popolazione del bacino aeroportuale con le caratteristiche del resto della Bergamasca: secondo il responso, vi era «una sostanziale sovrapposizione dello stato di salute» (quindi nessun effetto sulla salute), pur con la considerazione che «Ats Bergamo ritiene comunque necessario proseguire l’attività di monitoraggio consolidata».

Dove compilare il questionario

E grazie a un accordo con Federfarma, sono 29 le «croci verdi» della Bergamasca dove sarà possibile compilare – dal 2 gennaio – il questionario dell’Ats per lo studio dell’impatto dell’aeroporto di Orio al Serio sulla salute. In città hanno aderito Farmacia Campagnola, Farmacia Vaghi e Nuova Farmacia Grumellina; nel resto della provincia i riferimenti sono la Farmacia di Brusaporto, la Farmacia Dr. Ruggeri di Carobbio degli Angeli, la Farmacia San Michele di Chiuduno, la Farmacia Castelli di Costa di Mezzate, a Dalmine sono parte dell’accordo la Farmacia Micciché, la Farmacia San Carlo, la Farmacia Sant’Adriano, la Farmacia La Salute, la Farmacia Molamia, a Grassobbio la Farmacia Brizzi, a Lallio la Farmacia degli Spezieri, a Orio al Serio la Farmacia Finazzi e Lafarmacia (all’interno dell’aeroporto), a Seriate la Farmacia Centrale, la Farmacia Nuova, la Farmacia Comunale, la Farmacia Cassinone, la Neo Farma 20 e la Farmacia Bresciani, a Stezzano la Farmacia Sanguettola, la Farmacia Gentile, la Farmacia Comunale e la Farmacia San Giovanni, a Treviolo la Farmacia Bonanno e la Farmacia Bianchi, a Zanica la Farmacia Comunale.