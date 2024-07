L’assessore Angeloni: «Sicurezza, trovate le risorse per mettere altre 25 telecamere»

Un quaderno - con copertina a tema - per ogni delega. Quello appena inaugurato è dedicato alla sicurezza, già pieno di nomi e numeri di telefono. «Il primo impegno è tessere i rapporti istituzionali, con Questura, Prefettura, Carabinieri, Guardia di finanza, per lavorare tutti insieme». Giacomo Angeloni, dopo aver preso il testimone da Sergio Gandi, è operativo, col debutto a due Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica (con focus sulla stazione) ma anche andando sul posto quando ci sono le segnalazioni. «Sto facendo un po’ il “presidio mobile”», ammette.

La sindaca Elena Carnevali ha assegnato a lei la delega alla Sicurezza, sorprendendo un po’ tutti.

«Anche a Milano l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli viene dal Terzo settore, prima come operatore Caritas e poi come presidente Ciessevi. L’avevo conosciuto quando lavoravo con i giovani del servizio civile, ora gli ho scritto, perché vorrei incontrarlo prima delle vacanze. Abbiamo uno “stile comune”».

Il suo background da operatore di strada può esserle utile?

«Ho iniziato nel 2001 come obiettore con don Fausto Resmini, per proseguire poi in Caritas. Un’esperienza che mi ha insegnato che la strada è complicata e che la soluzione non sono gli sgomberi, che spostano solo il problema».

Serve un intervento integrato?

«A Bergamo c’è una rete che funziona bene. Da un annetto al “Tavolo strada”, oltre ai Servizi sociali, partecipa la polizia locale. La collaborazione tra mondi che solitamente non si parlano è l’emblema di come si deve lavorare».

Ci vuole anche un certo physique du rôle per questo ruolo, pensa di averlo?

«Lo dimostrerò con i fatti, raggiungendo gli obiettivi che ci siamo posti. Il programma sulla sicurezza è molto chiaro e condiviso dalle forze che sostengono la sindaca».

Un programma che promette l’assunzione di nuovi agenti. Quali sono i tempi?

«Nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando per le assunzioni: i primi saranno otto agenti, necessari per costituire il nuovo Nucleo appiedato di polizia locale, che avrà base in Porta Nuova, e presidierà soprattutto l’asse Propilei-stazione».

Fronte telecamere. Il progetto va a rilento, il sistema sarà implementato?

«Il 29 luglio, con la variazione di Bilancio, troveremo le risorse per incrementare la videosorveglianza con altri 25 “occhi elettronici”».