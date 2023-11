Lavori ai parchi Locatelli e Galgario: 640mila euro per le manutenzioni

La pioggia non sta aiutando l’avvio dei cantieri, ma da lunedì 6 novembre gli operai entreranno nel parco Locatelli e nel parco del Galgario per rimetterli a nuovo. Due aree verdi molto utilizzate che mostrano i segni del tempo e dell’usura. Il Comune di Bergamo ha messo a bilancio 640mila euro, di cui 400mila per il Galgario e i restanti 240mila euro per il Locatelli. Nell’area verde racchiusa tra via Broseta, via Nullo e via Diaz, il laghetto sarà oggetto di riqualificazione, con una pulizia dell’acqua e la realizzazione di una piazzetta per osservarlo. Sarà anche il primo parco dove si sperimenterà la «stampa» della scacchiera sui tavoli. Al parco del Galgario verranno invece rifatte l’area giochi e l’area cani. «Si tratta di due parchi molto utilizzati – osserva l’assessore al Verde pubblico Marzia Marchesi – e per questo anche usurati. Ora andiamo a intervenire».