Lavori estivi alle scuole della città, interventi per un milione di euro

Lavori in corso nelle scuole di Bergamo: un milione di euro è il valore del piano di intervento per l’estate negli istituti scolastici del Comune , con interventi in diverse scuole e altrettanti quartieri. Innanzitutto la manutenzione straordinaria : 800 mila euro di spesa complessiva, 620mila di opere, concentrata quest’anno nella scuola media Amedeo di Savoia , con il rifacimento di tutti i pavimenti e tutti i controsoffitti del primo piano, e nella scuola Papa Giovanni XXIII a Monterosso (primaria e scuola dell’infanzia), istituto nel quale viene rifatto anche il manto di copertura e tutti i blocchi dei servizi igienici. A questi due interventi principali si aggiungono svariate opere di manutenzione ordinaria: cantieri per altri 200 mila euro.