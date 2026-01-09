Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 09 Gennaio 2026

Lavori in via Autostrada, dal 12 gennaio corsie ridotte di notte e limite a 30 km/h

LE DISPOSIZIONI. Partono dalla serata di lunedì 12 gennaio i lavori di riqualificazione di via Autostrada, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Spino e quella di via Carnovali.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il rendering del progetto di via Autostrada: il 12 gennaio cambia la viabilità per i lavori
L’intervento, che si concluderà entro la fine del 2026, punta a trasformare l’asse in un nuovo viale alberato di accesso alla città , con la messa a dimora di circa 200 alberi, completando il percorso avviato con la fontana all’incrocio con via Carnovali.

Il cantiere sarà articolato in cinque fasi. Le prime lavorazioni – legate anche alle condizioni meteo – riguarderanno allestimento del cantiere, rimozione dello spartitraffico e posa della segnaletica. Questi interventi verranno eseguiti in orario notturno, dalle 20 alle 6, esclusi i festivi, e comporteranno il restringimento della carreggiata, con una corsia per senso di marcia e limite di velocità a 30 km/h.

Il sottopasso in via Spino

Per l’intera durata dei lavori sono previsti provvedimenti viabilistici stabili: rimodulazione delle semicarreggiate con mantenimento di due corsie per senso di marcia (larghe almeno 3 metri), separate da striscia continua, e velocità massima sempre fissata a 30 km/h in entrambe le direzioni. Sul fronte pedonale, nell’area di cantiere sarà in vigore il divieto di transito su entrambi i lati: i pedoni dovranno utilizzare le vie limitrofe indicate dalla cartellonistica. Alla rotatoria via Autostrada–via Carnovali, il divieto sarà limitato al solo lato interessato dai lavori, con obbligo di passare sul marciapiede opposto.

Tra le opere previste anche il completamento del sottopasso ciclopedonale (avviato nel 2012) all’altezza della rotatoria di via Spino, oltre a nuovi percorsi ciclopedonali, verde, illuminazione e barriere stradali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA