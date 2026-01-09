Lavori in via Autostrada, dal 12 gennaio corsie ridotte di notte e limite a 30 km/h

Il cantiere sarà articolato in cinque fasi. Le prime lavorazioni – legate anche alle condizioni meteo – riguarderanno allestimento del cantiere, rimozione dello spartitraffico e posa della segnaletica. Questi interventi verranno eseguiti in orario notturno, dalle 20 alle 6, esclusi i festivi, e comporteranno il restringimento della carreggiata, con una corsia per senso di marcia e limite di velocità a 30 km/h.