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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 26 Ottobre 2026

Lavori in via Garibaldi, la strada resta aperta: il 27 e 28 ottobre cantiere in un tratto interno

IL CHIARIMENTO. A Bergamo nessuna interruzione della viabilità principale. Dalle 9 alle 18 chiuso l’accesso interno al civico 10 per la manutenzione di un’antenna.

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Redazione Web
Redazione Web
Lavori in via Garibaldi, la strada resta aperta: il 27 e 28 ottobre cantiere in un tratto interno
Via Garibaldi in una foto d’archivio

Bergamo

Nessuna chiusura della viabilità principale di via Garibaldi a Bergamo per i lavori in programma martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. La precisazione arriva in seguito alle notizie pubblicate sabato 24 ottobre sulla presunta interruzione del transito lungo la strada.

L’intervento interesserà esclusivamente un tratto interno all’altezza del civico 10, esterno alla direttrice principale di transito. Via Garibaldi resterà quindi regolarmente percorribile per entrambe le giornate, senza modifiche alla normale circolazione.

Manutenzione dell’antenna sul tetto del Sacro Cuore

I lavori si svolgeranno dalle 9 alle 18 e riguarderanno la manutenzione periodica di un’antenna telefonica collocata sul tetto dell’Istituto Sacro Cuore.
L’operazione viene effettuata ogni due anni e ha già ricevuto il parere preventivo favorevole dell’Istituto.

Chiuso soltanto l’accesso alla strada interna

Per consentire le operazioni in sicurezza, sarà temporaneamente chiuso al transito veicolare solo il tratto di strada interna che conduce all’Istituto e agli ingressi secondari dei condomini di via Garibaldi. La limitazione è necessaria per l’assenza di accessi alternativi all’area interessata dai lavori. Tutti i condomini della zona sono già stati informati delle restrizioni temporanee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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