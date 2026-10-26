Lavori in via Garibaldi, la strada resta aperta: il 27 e 28 ottobre cantiere in un tratto interno

Manutenzione dell’antenna sul tetto del Sacro Cuore

I lavori si svolgeranno dalle 9 alle 18 e riguarderanno la manutenzione periodica di un’antenna telefonica collocata sul tetto dell’Istituto Sacro Cuore. L’operazione viene effettuata ogni due anni e ha già ricevuto il parere preventivo favorevole dell’Istituto.

Chiuso soltanto l’accesso alla strada interna

Per consentire le operazioni in sicurezza, sarà temporaneamente chiuso al transito veicolare solo il tratto di strada interna che conduce all’Istituto e agli ingressi secondari dei condomini di via Garibaldi. La limitazione è necessaria per l’assenza di accessi alternativi all’area interessata dai lavori. Tutti i condomini della zona sono già stati informati delle restrizioni temporanee.