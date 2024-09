Lavori fra Treviglio e Cassano, cambiano gli orari dei treni

Treni con orario variato, in ritardo, parzialmente cancellati e servizi con bus sostitutivi fino al prossimo 14 dicembre per i viaggiatori delle linee Milano-Bergamo via Treviglio, Milano-Brescia-Verona e le due linee S Treviglio-Passante di Milano.

I lavori

Tutte le modifiche

Tra i provvedimenti legati al cantiere tra Cassano e Treviglio vi è il posticipo fino al 15 novembre di alcuni treni della linea Milano Centrale-Bergamo così come di alcuni treni della linea S6 Treviglio-Passante-Varese e S6 Treviglio-Passante-Novara il posticipo sarà attivo fino al 14 dicembre. Le modifiche interessano anche il treno Bergamo-Ventimiglia : nei giorni 28 e 29 settembre sarà cancellato da Bergamo a Verdello con partenza anticipata da questa stazione e da Treviglio Ovest. Variazione d’orario anche nella corsa di ritorno per le fermate orobiche, ma il treno arriverà fino a Bergamo.

Nella Bassa

Le modifiche interessano anche alcuni treni della linea della Bassa, la Milano-Brescia-Verona per le corse sulla tratta tra Milano Greco Pirelli e Brescia. Sono treni che fremano a Cividate-Calcio, Romano, Morengo, Vidalengo e Treviglio. Alcuni treni della linea S5 sono cancellati tra Treviglio e Milano Porta Garibaldi. Dal 27 ottobre al 14 dicembre le variazioni riguarderanno anche alcuni treni della relazione Milano Centrale-Verona con fermata a Romano e a Treviglio nella Bassa. Altre modifiche con un paio di treni che non fermeranno a Melzo, Trecella e Cassano d’Adda , sostituiti con bus da Vignate a Bergamo e da Pioltello/Melzo a Cassano/Treviglio. Dal 28 ottobre al 14 dicembre variazioni per alcuni treni della linea S5 del Passante in partenza da Treviglio e della linea S6 per Novara.