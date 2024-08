Lazzaretto, al via il recupero di uno degli edifici più antichi di Bergamo

Uno degli edifici più antichi di Bergamo

«Il Lazzaretto rappresenta uno degli edifici più antichi della città di Bergamo e un unicum nel panorama nazionale. In quest’ottica preservarne il valore, adeguandone la funzionalità alle esigenze d’uso, è un obiettivo che l’Amministrazione si pone a cominciare da questo primo intervento. La progettazione esecutiva approvata in Giunta prevede la riqualificazione del corpo edilizio del Lazzaretto attraverso i nterventi di restauro e risanamento statico delle colonne di una parte del porticato, quello a sinistra dell’ingresso principale, e di miglioramento dell’accessibilità attualmente compromessa sia per la presenza di diversi tipi di pavimentazione nella corte e nei porticati, sia per la mancanza di servizi igienici adeguati. Questo rappresenta un “cantiere pilota” da riproporre in futuro anche nelle restanti parti della struttura che prossimamente sarà interessata dai lavori su parte del tetto già approvati con un altro appalto» dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Ferruccio Rota

Sistemazione della pavimentazione

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare una pavimentazione adeguata alle attuali esigenze di percorrenza e fruibilità degli spazi attraverso l’inserimento di pietra arenaria extra dura, con caratteristiche simili a quelle delle colonne esistenti, e la creazione di campiture che verranno riempite con pavimentazione in calcestre. In contemporanea con l’intervento di sistemazione della pavimentazione, verranno realizzate tutte le opere di restauro delle colonne ammalorate consistenti in lavori di pre consolidamento, pulitura, consolidamento, aggiunte e protezione. Il terzo intervento previsto riguarderà la sistemazione e adeguamento del blocco bagni pubblici dedicati ai diversi servizi presenti, tra cui gli uffici reti di quartiere di Valtesse, San Colombano e Conca Fiorita, e quelli ad uso pubblico del Lazzaretto. Sono previste in particolare opere di demolizioni/rimozione, rifacimento tavolati, finiture ed opere impiantistiche meccaniche e elettriche. La sistemazione dei bagni pubblici di questa parte del Lazzaretto è finalizzata anche a rendere accessibili i servizi igienici anche a persone con ridotta capacità motoria. A completamento, verranno ricollocati in un ambiente più idoneo sia il box foto che quello per la raccolta dell’usato.