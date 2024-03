Le asfaltature in città riprendono dopo Pasqua, ecco le strade coinvolte

In via Calvetti nel tratto compreso tra i civici 9 e 25; in via Cavagnis nel tratto compreso tra il civico 15 e via San Vigilio; in via San Vigilio nel tratto compreso tra via Cavagnis e via San Sebastiano; in via Madonna della neve, nell’area di parcheggio posta tra via Divisione Julia e via dei Cappuccini; in via San Francesco D’Assisi; in viale Albini, nel tratto compreso tra via Masone e via Monte Ortigara saranno in vigore il divieto di transito veicolare nelle fasi operative del cantiere, esteso a tutte le categorie di veicoli compresi i residenti; il restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato a vista o regolato da movieri; il divieto di transito pedonale; il divieto di sosta h24 con rimozione forzata ambo i lati e in tutti gli stalli di sosta ricadenti nell’area oggetto dei lavori, esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi dell’impresa; l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.