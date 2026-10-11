Le giornate del Fai sorprendono sempre: Seminario e Prefettura sold out

Un debutto da incorniciare, con quasi 1.400 visitatori tra sabato e domenica 11 ottobre. La prima edizione di porte aperte al Seminario Giovanni XXIII – uno dei tre luoghi delle Giornate Fai in città – ha riscosso una risposta più che positiva, sia per i numeri, sia per la sorpresa delle tante persone che hanno voluto scoprire la struttura.