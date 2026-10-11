Le giornate del Fai sorprendono sempre: Seminario e Prefettura sold out
LE VISITE. In due giorni 2.700 visitatori: pienone in via Arena e in via Tasso per le visite guidate del Fondo Ambiente italiano. Sempre apprezzato Palazzo Moroni.Lettura meno di un minuto.
Un debutto da incorniciare, con quasi 1.400 visitatori tra sabato e domenica 11 ottobre. La prima edizione di porte aperte al Seminario Giovanni XXIII – uno dei tre luoghi delle Giornate Fai in città – ha riscosso una risposta più che positiva, sia per i numeri, sia per la sorpresa delle tante persone che hanno voluto scoprire la struttura.
Inclusi per la prima volta nelle Giornate Fai d’autunno anche il Palazzo della Provincia e della Prefettura, in via Tasso. Anche in questo caso dati che fanno sorridere volontari e organizzatori, con 1.300 visitatori in due giorni. Complessivamente, quindi, le due destinazioni all’esordio hanno raggiunto le 2.700 visite.
Un dato a cui si aggiungono gli oltre 1.600 visitatori a Palazzo Moroni, alla scoperta del Cortile di Nettuno e delle sale affrescate da Gian Giacomo Barbelli.
Visite anche in provincia
A Calvenzano 2.200 persone hanno visitato l’oratorio, il «Bosco Spino», l’azienda DeArt, la parrocchia e alcune corti storiche di proprietà della Cooperativa di Calvenzano. Settanta, invece, gli accessi al Mulino Maurizio Gervasoni, fabbricato rurale del XVII secolo a Bàresi di Roncobello.
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