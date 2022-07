Covid, le infezioni rallentano. «Plateau atteso a breve. Centaurus? È diffusa»

Passo dopo passo, si prosegue in questa direzione. I contagi salgono, ma sempre più piano: «Non c’è dubbio che ci sia una decelerazione», conferma l’epidemiologo Carlo La Vecchia, ordinario di Statistica medica all’Università degli Studi di Milano, attento osservatore delle dinamiche pandemiche. «Giovedì in Italia, tra l’altro, è stato il primo giorno di questa ondata in cui non c’è stato un aumento di contagi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. Chiaro, il singolo giorno conta poco, ma era dal 4 giugno che non capitava», aggiunge. Si sta imboccando la strada verso il picco, dopo più di un mese di crescita: «Questa è stata la tempistica delle diverse ondate, e non c’è un motivo per attendersi un comportamento diverso – riflette La Vecchia -: si arriverà a breve al picco, poi seguirà una decina di giorni di plateau, poi la discesa. Sperando che, contrariamente a quanto successo nella fase di discesa di Omicron 2, non subentri una nuova variante che rallenti la discesa e anzi determini un nuovo incremento dei contagi».