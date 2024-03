«Le lacrime di oggi non fanno che impreziosire i sorrisi che ci hai regalato»

«Gianluigi ha saputo donare molte risate, e ora, nell’addio, anche molte lacrime - ha detto nell’omelia don Giampaolo Tironi -. Q ueste lacrime, tuttavia, non fanno che sottolineare ancora di più la preziosità di ogni singolo sorriso che ha saputo regalare ».

Nella mattinata di martedì 26 marzo, Bergamo ha dedicato l’ultimo saluto a Gianluigi Pezzotta, da tutti conosciuto come Margherito, che si è spento all’età di 71 anni. Le esequie si sono svolte nella chiesa parrocchiale di San Colombano che era gremita, accogliendo parenti, amici e colleghi che hanno voluto salutare per l’ultima volta l’uomo e il clown che per tutta la sua vita si è dedicato ai bambini malati regalandogli sorrisi e istanti di gioia.