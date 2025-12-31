Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 31 Dicembre 2025

L’Eco di Bergamo torna in edicola il 2 gennaio. Gli aggiornamenti proseguono sul sito

CAPODANNO. Dopo l’edizione di mercoledì 31 dicembre, il giornale tornerà nelle edicole e nell’edizione digitale venerdì 2 gennaio. Gli aggiornamenti sul sito proseguiranno invece tutti i giorni.

Redazione Web
La rotativa de L’Eco di Bergamo
La rotativa de L’Eco di Bergamo

Bergamo

La redazione de «L’Eco di Bergamo» augura buon anno a tutti i lettori. L’ultima edizione del 2025 è in edicola e nell’edizione digitale mercoledì 31 dicembre, mentre il 1° gennaio non ci sarà: tornerà venerdì 2 gennaio 2026.

Gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito invece proseguiranno ininterrottamente, anche nella giornata del 31 dicembre. La redazione de L’Eco augura ai suoi lettori un buon anno, in serenità, e una buona lettura.

