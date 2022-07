L’«estate calda» dei lavori: ecco la mappa dei cantieri in città

L’estate è calda in città non solo per le temperature ma anche dal punto di vista dei cantieri . Per rendersene conto basta fare un giro in auto tra le vie cittadine dove ci si trova spesso alle prese con lunghe code e rallentamenti, oppure si può anche dare un’occhiata a «Luceverde» , servizio web realizzato in sinergia tra Aci e Comune che fornisce notizie in tempo reale sul traffico, e alla mappa interattiva realizzata dall’amministrazione comunale: attualmente, infatti, i lavori in corso sono 28 e si tratta solo di quelli segnalati dal Comune, ai quali bisogna aggiungere quelli in capo ad altri soggetti (ad esempio Unareti e A2a ).