Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo

Il Comune di Bergamo, in collaborazione con il Comitato bergamasco antifascista e con la partecipazione della Provincia di Bergamo, presenta il programma delle cerimonie istituzionali e delle iniziative promosse in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione.

Le celebrazioni si aprono venerdì 24 aprile con un momento simbolico alle 11, tra via Damiano Chiesa e via Guglielmo Grataroli, dove sarà intitolata un’area pedonale al comandante partigiano Giacomo Curnis. Nel pomeriggio, alle 16, è prevista la formazione del corteo all’ingresso del Cimitero Monumentale, cui seguirà, alle 16.30, la celebrazione della messa al Campo dei Caduti per la Libertà e la deposizione delle corone d’alloro, insieme all’omaggio alla tomba dei partigiani bergamaschi.

Le cerimonie del 25 aprile

Il giorno della Liberazione, sabato 25 aprile, si apre alle 9 alla Rocca, nel Parco delle Rimembranze, con la deposizione delle corone d’alloro alle lapidi dedicate ai Caduti per la Libertà e nei campi di concentramento, oltre agli omaggi al monumento ai Caduti della Divisione Legnano e agli Internati Militari. Alle 9.30 è previsto il ritrovo in piazzale Marconi, davanti alla stazione, da cui alle 10 partirà il corteo che attraverserà il centro cittadino fino a piazza Vittorio Veneto, con una sosta in via Pignolo per la deposizione di una corona alla memoria di Ferruccio dell’Orto.

Alle 11, in piazza Vittorio Veneto, si terrà l’omaggio delle autorità civili e militari con la deposizione delle corone alla Torre dei Caduti e al Monumento al Partigiano, oltre al ricordo delle donne partigiane. Seguiranno, alle 11.30, i saluti istituzionali della sindaca Elena Carnevali e del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli. Interverranno la vicepresidente della Camera Anna Ascani, una studentessa del liceo Secco Suardo nell’ambito del progetto «Testimoni di Resistenza» e Rory Stafasani, esponente di Equipaggio di Terra e Rete No Kings. Il coordinamento sarà affidato a Mauro Magistrati, presidente del Comitato Bergamasco Antifascista, con accompagnamento dei canti della Resistenza eseguiti dal coro «Pane e Guerra».

Le iniziative culturali

Accanto alle cerimonie ufficiali, un ampio calendario di iniziative culturali accompagnerà la ricorrenza. Dal 17 al 27 aprile la città sarà interessata da una campagna di manifesti dedicata alla memoria del campo di transito dell’ex caserma Montelungo, realizzata dal Liceo artistico Manzù nell’ambito di un progetto dell’Università di Bergamo.

Il 22 aprile, alla Fiera dei Librai, sarà presentato il volume «Visioni del rimosso. Lo sguardo cinematografico sul colonialismo italiano», mentre in serata, all’Auditorium di piazza della Libertà, è in programma la proiezione del film «Adwa: An African victory». Il giorno successivo, sempre all’Auditorium, sarà proiettato «If Only I Were That Warrior». Le iniziative sono promosse da Isrec Bergamo con diverse realtà culturali del territorio.

Dal 23 al 27 aprile, piazza della Libertà ospiterà la mostra «Rotte Antifasciste», mentre il 24 aprile, all’Università di Bergamo, sarà inaugurata la mostra digitale «Eterne libertà. La Resistenza nel fondo Ada e Mario De Micheli», con una selezione di disegni dedicati al tema della Resistenza.