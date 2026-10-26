L’insegna rubata del Garden è stata ritrovata lunedì vicino al ristorante

Lieto fine per il ristorante pizzeria «Garden» di piazzale Olimpiadi a Bergamo, di fronte alla Curva Nord dello stadio. L’insegna storica del locale, rubata nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, è stata ritrovata nella mattinata di lunedì 26 ottobre, nei pressi del ristorante. A darne notizia è stata la stessa famiglia Pellegrini, proprietaria dell’attività, con un post pubblicato sui social.

«L’insegna è tornata. Questa mattina, alle ore 7, la nostra insegna è stata ritrovata nei pressi del ristorante», si legge nel messaggio pubblicato da Giada Pellegrini. «Dopo quanto accaduto, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dimostrato vicinanza e solidarietà».

Il furto dell’insegna del Garden a Bergamo

Le grandi lettere che componevano la scritta «Garden», presenti da circa quarant’anni sopra le vetrine, erano state smontate sabato durante i lavori di ristrutturazione e sistemate nel cortile interno, coperte da un telo. Nella notte erano però sparite. La famiglia aveva espresso amarezza per l’accaduto, anche perché l’intenzione era quella di conservare la storica insegna e collocarla all’interno del locale rinnovato.

L’insegne rubate del ristorante Garden sono state ritrovate vicino al ristorante lunedì mattina dopo l’appello dei proprietari

Il Garden riapre dopo sei anni di chiusura

Il ritrovamento arriva mentre proseguono i lavori per la riapertura della pizzeria, prevista per i primi di novembre, dopo sei anni di chiusura. Inaugurato il 6 dicembre 1986 da Silvio e Moira Pellegrini, il Garden aveva cessato l’attività nel 2020, durante la pandemia. A riportarlo in vita saranno i figli Valentino, Cristian e Giada, insieme al direttore Giovanni Nicolella.