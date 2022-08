Linzone, ferito 51enne dopo un volo in deltaplano

Disavventura in deltaplano, nel pomeriggio di domenica 31 luglio per un 51enne, socio del Volo Libero Bergamo. I l pilota si è cimentato in una classica del deltaplano: il sorvolo dal monte Resegone al Linzone. Il volo è andato per il meglio fino all’atterraggio nella base del Linzone: poco prima delle 18 lo sportivo, ormai atterrato, è stato travolto con ogni probabilità da una raffica di vento.