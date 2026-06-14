Lite in moto, poi lo scontro sulla Circonvallazione: un 21enne è in fin di vita

Ci sarebbe un litigio tra una coppia di motociclisti e un automobilista all’origine di un gravissimo incidente avvenuto sabato mattina sulla circonvallazione Paltriniano in cui un 21enne di Torre Boldone, passeggero della moto, è caduto battendo la testa. Il giovane è ricoverato in fin di vita all’ospedale Papa Giovanni, mentre il conducente è rimasto illeso.

La dinamica dello schianto

La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza: per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno raccolto le prime testimonianze dei conducenti dei due veicoli ma devono ancora sentire un automobilista che avrebbe assistito alla scena e ha lasciato il suo biglietto da visita al guidatore dell’auto.

Quando sono arrivati i soccorritori del 118, con un’auto medicalizzata e due ambulanze, a terra c’era il 21 anni, residente a Torre Boldone. Il casco era sull’asfalto e lui era privo di sensi con un grave trauma cranico. La chiamata al Nue 112 è arrivata alle 11,40: in quel momento la circonvallazione Paltriniano era piuttosto trafficata in direzione dell’autostrada.

Secondo una prima ricostruzione l’auto, un’Audi Q6, stava viaggiando in direzione autostrada. Alla guida c’era un 57enne di Dalmine, con la moglie e il figlio di 19 anni. Poco dopo lo Starhotel Cristallo Palace, la circonvallazione si divide su tre corsie: centro di Bergamo, autostrada e Lecco-Como. L’Audi, che viaggiava sulla corsia di destra, si sarebbe spostata su quella centrale.

Dietro l’auto c’era la Honda CB750 Hornet con due cugini: alla guida un 25enne residente a Bergamo, che trasportava il 21enne. La manovra dell’auto avrebbe dato origine a un litigio tra i due conducenti per una questione di precedenze. Quel che si sa è che qualche metro più avanti, prima dello svincolo per l’autostrada, è avvenuto lo scontro: lo specchietto destro dell’Audi era rotto, forse colpito con un calcio dal 21enne, mentre il giovane era a terra incosciente. I soccorritori lo hanno rianimato a lungo e lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime, il cugino lo ha seguito disperato e ha avvisato gli altri familiari che sono corsi in ospedale.

Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto la testimonianza del 25enne e del 57enne di Dalmine. L’uomo ha riferito che un altro automobilista, che viaggiava dietro di lui, avrebbe visto la scena e gli ha lasciato i suoi recapiti per offrire la sua testimonianza. Anche il terzo testimone sarà sentito dagli agenti che stanno cercando di capire se il 21enne sia caduto dopo aver sferrato un calcio allo specchietto oppure se ci sia stato un urto tra l’auto e la moto, che però non ne riportava i segni. I veicoli sono stati sequestrati.