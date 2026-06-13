Bergamo, scontro con un’auto sulla circonvallazione: grave giovane motociclista

Un grave incidente sulla circonvallazione a Bergamo, nella mattinata di sabato 13 giugno. Un giovane motociclista è rimasto gravemente ferito a causa dello scontro con un’auto, avvenuto tra lo svincolo all’altezza dell’hotel «Cristallo palace» e lo svincolo che porta all’autostrada A4.

Sul posto due ambulanze e un’automedica: il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della polizia locale, intervenuti anche per regolare il traffico: le operazioni di soccorso stanno causando disagi e rallentamenti alla circolazione, dal rondò di campagnola fino allo svincolo per l’autostrada A4.