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Cronaca / Bergamo Città Sabato 13 Giugno 2026

Bergamo, scontro con un’auto sulla circonvallazione: grave giovane motociclista

L’INCIDENTE. A poca distanza dallo svincolo che porta all’autostrada A4. Il centauro portato in ospedale in codice rosso.

Lettura meno di un minuto.
Bergamo, scontro con un’auto sulla circonvallazione: grave giovane motociclista

Un grave incidente sulla circonvallazione a Bergamo, nella mattinata di sabato 13 giugno. Un giovane motociclista è rimasto gravemente ferito a causa dello scontro con un’auto, avvenuto tra lo svincolo all’altezza dell’hotel «Cristallo palace» e lo svincolo che porta all’autostrada A4.

Sul posto due ambulanze e un’automedica: il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della polizia locale, intervenuti anche per regolare il traffico: le operazioni di soccorso stanno causando disagi e rallentamenti alla circolazione, dal rondò di campagnola fino allo svincolo per l’autostrada A4.

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