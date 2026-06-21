Lite tra una donna e un uomo senza fissa dimora, spunta un coltello: in ospedale 37enne

Una donna senza fissa dimora, che da qualche tempo la notte dorme al riparo nel passaggio, ha accoltellato un uomo extracomunitario di 37 anni al culmine di una lite nata per motivi ancora da chiarire. Sembra che l’uomo la stesse incalzando mentre lei gli diceva insistentemente di lasciarla in pace. Visto che il 37enne non desisteva, la donna ha tirato fuori un coltellino e lo colpito ferendolo in modo non grave.

Il 37enne è stato portato in ospedale in codice giallo, quindi con ferite non gravi , mentre la donna è stata portata in Questura dagli agenti della polizia per essere interrogata.

In quel punto preciso, dove si è verificato l’accoltellamento, non ci sono telecamere da visionare: l’unica presente nel passaggio è spenta perché il negozio che l’aveva installata è chiuso da tempo. Le altre riprendono tutte dall’esterno. In ogni caso la dinamica sembra già essere abbastanza chiara e la polizia continua a indagare sulla vicenda.