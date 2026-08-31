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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

Lo Sbarazzo torna a Bergamo: da venerdì tre giorni di shopping e oltre 85 negozi aderenti

LA MANIFESTAZIONE. Dal 4 al 6 settembre la 14ª edizione dell’iniziativa promossa da Bergamo in Centro con Duc e Comune. Domenica gran finale in piazza Matteotti con una trentina di gazebo.

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Redazione Web
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Lo Sbarazzo torna a Bergamo: da venerdì tre giorni di shopping e oltre 85 negozi aderenti
Gli organizzatori dello Sbarazzo con le grafiche realizzate: da sinistra Mery Saporito, Mariarosa Acquaroli, Nicola Viscardi, Sergio Gandi e Sara Valsecchi

Bergamo

Torna a Bergamo Lo Sbarazzo, l’appuntamento dedicato allo shopping cittadino che dal 4 al 6 settembre coinvolgerà oltre 85 negozi del centro con promozioni, sconti e iniziative speciali. La manifestazione, giunta alla 14ª edizione, è promossa dall’associazione Bergamo in Centro in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio – Duc Bergamo e il Comune di Bergamo.

Domenica 6 settembre il gran finale in piazza Matteotti

Lo Sbarazzo torna a Bergamo: da venerdì tre giorni di shopping e oltre 85 negozi aderenti
Sbarazzo Bergamo: la locandina

Il momento clou sarà domenica 6 settembre, quando piazza Matteotti ospiterà una trentina di attività commerciali con i propri gazebo, aperti dalle 10 alle 19. Le promozioni proseguiranno comunque anche nei negozi aderenti, trasformando l’intero weekend in un’occasione di shopping diffusa nel centro città.

«Lo Sbarazzo è ormai un appuntamento molto atteso dai bergamaschi – sottolinea il vicesindaco e assessore al Commercio Sergio Gandi – capace di unire l’occasione di trovare l’ultimo affare di stagione al piacere di vivere una città vivace, animata e colorata». Secondo Gandi, l’iniziativa rappresenta anche un modo concreto per sostenere i negozi di vicinato e rimettere in circolo prodotti e scorte.

«Un richiamo ormai anche extraprovinciale»

Per Nicola Viscardi, manager del Duc, la formula consente di contrastare la crescente destagionalizzazione dei saldi e si è ormai consolidata come un appuntamento capace di attirare visitatori anche da fuori provincia. «È un’occasione molto ghiotta sia per gli amanti dello shopping sia per i commercianti», osserva.

Lo Sbarazzo torna a Bergamo: da venerdì tre giorni di shopping e oltre 85 negozi aderenti
Durante la conferenza stampa dello Sbarazzo Bergamo

Mariarosa Acquaroli, presidente di BergamoInCentro, definisce invece Lo Sbarazzo «un appuntamento strategico e consolidato», mentre la vicepresidente Sara Valsecchi sottolinea come l’evento rappresenti «un momento essenziale per il commercio locale» e una formula più dinamica per chiudere la stagione dei saldi.

La grafica firmata da Mery Saporito

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche il concept grafico realizzato dall’artista bergamasca Mery Saporito, che domenica sarà presente in piazza Matteotti con un proprio gazebo e realizzerà ritratti dal vivo per i visitatori.

L’iniziativa coinvolge attività di numerosi settori, dall’abbigliamento alla casa, dalla bellezza ai servizi, distribuite nelle principali vie e piazze del centro cittadino. Tutte le info cliccando qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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