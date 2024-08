Lombardia, attivato un «codice calore» nei pronto soccorso

Per contrastare lo stress da calore, che come tutte le estati comporta rischi soprattutto nei più fragili, sono diversi i provvedimenti assunti da Regione Lombardia. Tra questi l’adozione, già dal mese di luglio, di un apposito «codice calore» nei pronto soccorso. Si tratta di percorsi specifici di presa in carico per le sintomatologie correlate all’emergenza caldo, che garantiscono l’accesso con attribuzione non inferiore al codice verde.

Contestualmente, per i lavoratori «sono stati approvati documenti di indirizzo per l’attivazione di piani mirati di prevenzione per contrastare lo stress da calore», ha spiegato Guido Bertolaso, assessore al Welfare, ricordando alcune raccomandazioni per affrontare il periodo estivo: «Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, bere almeno tre litri di acqua al giorno, consiglio rivolto in particolare ad anziani e fragili, e seguire una corretta alimentazione. Inoltre, utilizzare indumenti traspiranti, praticare sport nelle ore più fresche, prestare cura agli animali domestici e offrire assistenza alle persone a rischio o in difficoltà».