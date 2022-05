Longuelo, il parco di via Mascagni intitolato a Rita Levi Montalcini

Il parco di via Mascagni, a Longuelo, venerdì 27 maggio è stato intitolato ufficialmente a Rita Levi Montalcini. Sono stati gli alunni della scuola primaria Cavezzali e secondaria di primo grado Nullo a scegliere il nome. «Abbiamo accolto volentieri l’invito dell’ex assessore al Verde Leyla Ciagà (presente alla cerimonia ndr) a intitolare il parco a una donna scienziata – spiega la maestra Silvia Sciacco –. Abbiamo presentato ai bambini tre figure di scienziate, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e Laura Conti. Rita Levi Montalcini è stata scelta con il voto dai bambini per il coraggio e la determinazione che ha dimostrato in tutta la sua vita. È stato un bel lavoro perché li abbiamo coinvolti anche in un percorso sulla cittadinanza, mostrando loro come è il nostro sistema elettorale».