Longuelo piange Matteo Rinaldi: «Per gli altri, fino all’ultimo»

La chiesa di Longuelo piena, anche se il calendario segnava il 13 agosto. Il bene che Matteo Rinaldi ha seminato era tutto lì, tangibile nei tanti amici (anche compagni delle elementari) che martedì mattina hanno voluto esserci per salutare quel «ragazzo» di 51 anni - Matteo sì, aveva il cuore giovane e d’oro - partito troppo presto. Lui che amava i viaggi: a marzo era andato a Budapest con figlia, fratello e nipote; il 22 maggio, invece, con il check in per Parigi già in tasca, aveva dovuto rinunciare, perché il respiro faticava e la gamba doleva troppo. Proprio dalla gamba, sei anni fa, era arrivato il segnale che qualcosa non andava: una ciste, poi gli approfondimenti e la diagnosi del sarcoma, che non gli ha dato tregua, minando il corpo ma mai lo spirito.

Amava la montagna (aveva trasformato un piccolo rudere di sassi in una splendida casetta ai confini del bosco, quel luogo dove ha cercato serenità e pace), anche se pian piano aveva dovuto ridurre le camminate che gli piacevano tanto, per via dell’operazione alla gamba. «La malattia non l’ha accartocciato su se stesso – il tratto descritto dal parroco don Massimo Maffioletti –, ma consapevole, ha tenuto viva la rete dei rapporti con gli altri, è stato un “io per gli altri”». Un filo ripreso dai ricordi dei familiari. «Matteo aveva il sorriso sempre stampato in faccia – raccontano i fratelli maggiori Angelo e Antonella –. Se qualcuno aveva un problema, era il primo a prodigarsi per risolverlo». Anche durante la malattia non ha mai perso il suo «carattere estremamente positivo e solare»: «Fino all’ultimo, nonostante i dolori sempre più forti, ha cercato di restare indipendente, per non pesare sui suoi cari. Ha sempre voluto sapere tutto della sua situazione clinica, affrontandola con grande dignità».

