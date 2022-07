Lorini: «Il virus verso l’endemia, soprattutto grazie ai vaccini»

«È importante parlare di ciò che si sa per certo. E che cosa si sa, oggi? Che in ospedale di pazienti ammalati di Covid ce ne sono pochissimi, questo non si discute». Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e Area critica del «Papa Giovanni», parte dalle certezze. Da ciò che vede quotidianamente qui, in questo ospedale che ha fatto – e vissuto – la storia della pandemia. Perché qui, quasi due anni e mezzo fa, si arrivò a 550 ricoverati per Covid, di cui un’ottantina in Terapia intensiva. Oggi, appunto, lo scenario è ben diverso.